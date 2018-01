Titelverteidiger Deutschland ist mit einem glücklichen Sieg in die Hauptrunde der Handball-EM in Kroatien gestartet. Die DHB-Auswahl setzte sich am Freitagabend in Varazdin gegen Tschechien 22:19 (9:10) durch. Ebenfalls jubeln durfte Olympiasieger Dänemark nach einem 31:28-Erfolg über den WM-Dritten Slowenien.

Die beiden Sieger führen die Gruppe 2 mit jeweils vier Punkten an. Mazedonien (3) und Vize-Europameister Spanien (2) haben aber ihr erstes Hauptrundenspiel noch vor sich. (APA/dpa)