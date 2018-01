Der Südafrikaner Daryl Impey (Team Mitchelton) hat die Tour Down Under der Radprofis am Sonntag in Adelaide als Gesamtsieger abgeschlossen. Er gewann das WorldTour-Rennen vor dem zeitgleichen Australier Richie Porte (BMC) dank der insgesamt besseren Platzierungen auf den sechs Etappen. Der Steirer Georg Preidler landete bei seinem Debüt für das FdJ-Team an der 28. Stelle (+1:26 Minuten).

Im Massensprint der letzten Etappe setzte sich der Deutsche Andre Greipel vor dem Australier Caleb Ewan und Weltmeister Peter Sagan aus der Slowakei durch. (APA)