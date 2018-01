Österreichs Golf-Ass Bernd Wiesberger ist am Schlusstag der Abu Dhabi Championship noch einmal zurückgefallen. Der 32-jährige Burgenländer beendete das mit drei Millionen Dollar dotierte European-Tour-Turnier, sein erstes in diesem Jahr, nach einer Par-Runde auf Rang 15. Der Sieg ging wie im Vorjahr an den Engländer Tommy Fleetwood.

Für Wiesberger war es nach einem starken Start in Abu Dhabi stetig nach hinten gegangen. Nach einer 67er-Auftaktrunde am Donnerstag (fünf unter Par) lag der Weltranglisten-44. noch auf Rang drei. Es folgten Umläufe mit 68 und 69 Schlägen, am Sonntag benötigte Wiesberger nach mehreren Fehlern aber 72. Dabei hätte er am 15. Loch beinahe ein „Hole in One“ fabriziert. Der Ball sprang von der Fahnenstange aber wieder heraus. (APA)