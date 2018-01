Milwaukee – Die Milwaukee Bucks haben sich am Montag unmittelbar vor ihrem Heimspiel gegen die Phoenix Suns von ihrem Trainer Jason Kidd getrennt. „Wir schätzen alles, was Jason für die Bucks-Organisation getan hat. Wir haben uns jedoch dazu entschlossen, eine Veränderung vorzunehmen“, begründete Geschäftsführer Jon Horst diesen Schritt, der ausgerechnet am 50. Geburtstag des NBA-Clubs erfolgte.

Kidd war seit Sommer 2014 Trainer der „Böcke“ aus Wisconsin. Der 44-jährige Ex-Top-Point-Guard, der als Spieler 2011 mit den Dallas Mavericks NBA-Champion geworden war, führte das Team um den griechischen Basketball-Superstar Giannis Antetokounmpo in den jüngsten drei Saisonen zweimal in die NBA-Play-offs. Sowohl 2015 (gegen Chicago) als auch 2017 (gegen die Toronto Raptors mit Jakob Pöltl) war jedoch jeweils gleich in der Auftaktrunde mit 2:4 Endstation.

Co-Trainer Joe Prunty folgte Kidd vorerst interimistisch nach und verzeichnete beim 109:105-Erfolg über Phoenix gleich ein erfolgreiches Debüt als Headcoach, obwohl Antetokounmpo mit einer Knieblessur schon die zweite Partie in Folge aussetzen musste. Mit 24 Siegen aus 46 Saisonspielen liegt Milwaukee aktuell auf Platz sieben der Eastern Conference und damit erneut auf Play-off-Kurs. (APA)

NBA-Ergebnisse: Houston Rockets - Miami Heat 99:90, Atlanta Hawks - Utah Jazz 104:90, Charlotte Hornets - Sacramento Kings 112:107, Memphis Grizzlies - Philadelphia 76ers 105:101, Milwaukee Bucks - Phoenix Suns 109:105, New Orleans Pelicans - Chicago Bulls 132:128 n.2.V., Dallas Mavericks - Washington Wizards 98:75, Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 104:101, Los Angeles Clippers - Minnesota Timberwolves 118:126