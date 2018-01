Österreichs Olympiasegler haben zum Auftakt des Weltcups vor Miami trotz schwieriger Bedingungen insgesamt drei Podestplätze eingefahren. Thomas Zajac/Barbara Matz konnten im Nacra17 ihre erste Wettfahrt im Weltcup gewinnen und setzten sich in der Zwischenwertung in Folge ebenfalls auf Platz eins.

Niko Kampelmühler/Thomas Czajka sind in der 470er-Klasse vorerst Zweite. Das 49erFX-Duo Tanja Frank/Lorena Abicht und Benjamin Bildstein/David Hussl in der 49er-Klasse reihen sich nach dem ersten Tag in Florida auf vierten Plätzen ein.