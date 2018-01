Melbourne – Der Kroate Marin Cilic zog als erster Spieler im Herren-Wettbewerb in das Australian-Open-Finale ein. Der 29-Jährige setzte sich am Donnerstag gegen den britischen Überraschungsmann Kyle Edmund 6:2,7:6(4),6:2 durch und erreichte erstmals das Endspiel bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne.

Durch den Sieg wird sich Cilic in der neuen Weltrangliste am Montag auf Platz drei hinter dem weiterhin führenden Spanier Rafael Nadal und dem Schweizer Roger Federer verbessern. Nadal hatte im Viertelfinale gegen Cilic wegen einer Verletzung am Hüftbeuger aufgeben müssen.

Im Endspiel am Sonntag trifft Cilic auf Federer oder den Südkoreaner Chung Hyeon. Der zweite Finalist wird in Melbourne am Freitag ermittelt. (TT.com)