Von Susann Frank und Benjamin Kiechl

Seefeld – Es klingt wie die Komposition eines Musikstücks, nicht wie die Beschreibung einer Langlaufloipe, wenn die Österreicher von der neuen WM-Strecke in Seefeld sprechen. Besser gesagt: schwärmen. „Sie hat einen wunderschönen Rhythmus“, sagt Langläufer Bernhard Tritscher und Kollege Dominik Baldauf spricht „von einem geilen Fluss“. Unisono erklären sie: Wenn man das richtige Tempo gefunden habe, dann gehe es dahin.

Und genau das wollen die rot-weiß-roten Langläufer und Nordischen Kombinierer bei der heute beginnenden Generalprobe für die Nordischen Weltmeisterschaften 2019 in Seefeld zeigen: dass es in Richtung der Titelkämpfe richtig läuft und sie für die Winterspiele in zwei Wochen gut vorbereitet sind.

Die Kombinierer starten am Freitag (14 Uhr Springen) als Erste die Mission, im Konzert der Besten mitzusingen: „Die neue Strecke hat schöne Übergänge. Sie bietet alles, was eine WM-Strecke bieten sollte“, erklärt Gruber. Der Salzburger hadert nach seiner Rückkehr nach langer Pause (Blinddarm-Operation) noch mit seiner Sprungleistung.

Die besten Karten, um den favorisierten Norwegern Paroli zu bieten, hat Lukas Klapfer. Der Steirer hat sich durch zwei Stockerlplätze auch problemlos das Olympiaticket gesichert. Für den Tiroler Lukas Greiderer ist die WM-Loipen-Premiere in Seefeld die letzte Chance, im letzten Moment noch auf den Olympia-Zug aufzuspringen. Beim Nordic Combined Triple muss der 24-Jährige laut Cheftrainer Christoph Eugen jedoch dafür ein „kräftiges Lebenszeichen von sich geben“. Der Inzinger David Pommer ist verletzt und aus dem Rennen. Olympia-Chancen haben noch Philipp Orter (K) und Franz Josef Rehrl (Stmk.).

Bei den Langläufern sind alle Plätze für die Winterspiele in Pyeongchang längst vergeben. Sie können diesbezüglich den ersten Heim-Weltcup seit fast zwei Jahrzehnten genießen. Und das wollen sie auch. Allen voran natürlich Österreichs Aushängeschild Teresa Stadlober. Sie freut sich auf die „anspruchsvolle Strecke“, weil der Gesamtweltcup-Sechsten vor allem die ermüdenden Anstiege liegen.

An solchen Stellen trennt sich die Spreu vom Weizen und die Maschine Stadl­ober, wie sie Trainer Matthias Hornek gerne nennt, hat genau dort die Kraft, den Motor noch einmal hochzuschalten. Die 24-Jährige steuert einen Top-sechs-Platz an. Davon können ihre männlichen Weltcup-Pendants Tritscher, Baldauf und Hauke bisher nur träumen. Auch wenn Martin Tauber eine Strecke für österreichische Läufer gebaut hätte.

Trotzdem hofft das Trio auf einen positiven Schub durch die Zuschauer. Die Anfeuerungsrufe seien motivierend. „Das zieht dich mit, da macht es mehr Freude“ – diesbezüglich sind sich Kombinierer und Langläufer einig, die sich alle auf die Heim-WM 2019 freuen. Applaus von heimischen Fans ist schließlich Musik in ihren Ohren.