Moskau – Das Russische Olympische Komitee (ROC) hat am Donnerstag eine Liste jener 169 Athleten veröffentlicht, die in Pyeongchang unter neutraler IOC-Flagge als „Olympische Athleten aus Russland“ an den Start gehen sollen dürfen. Russland als Teilnehmerland war im Dezember wegen systematischen Dopings in der Vergangenheit von den Winterspielen in Südkorea (9.-25. Februar) ausgeschlossen worden.

Von 500 überprüften Athleten erfüllte nur rund ein Drittel die „strikten Konditionen“ des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Eine Nicht-Einladung sei allerdings nicht notwendigerweise mit einem persönlichen Dopingvergehen des betreffenden Athleten gleichzusetzen, wie das IOC zuvor betont hatte. ROC-Vizepräsident Stanislaw Posdnjakow bedauerte das Fehlen der „Anführer der russischen Mannschaft“.

Auf der Liste der zugelassenen Sportler, die das IOC noch nicht bestätigt hat, stehen unter anderen vier Biathleten und sieben Eisschnellläufer. „Diese 169 Menschen sind die, die unsere Ehre in Pyeongchang verteidigen werden“, sagte Posdnjakow. Sportminister Pawel Kolobkow erklärte „für jeden (russischen) Sportler“ kämpfen zu wollen. So seien bei einem Schweizer Zivilgericht Klagen der Sportler eingereicht worden, die wegen vergangener Doping-Verstöße nicht zu den Spielen in Südkorea im Februar zugelassen worden seien.

Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne habe signalisiert, dass Fälle noch bis 5. Februar verhandelt werden könnten. Vom IOC werde in jedem einzelnen Fall Aufklärung verlangt, warum ein Athlet nicht eingeladen worden sei, betonte Posdnjakow. Unter den nicht für die Spiele zugelassenen Sportlern befinden sich etwa der aus Südkorea gebürtige Shorttrack-Star Viktor Ahn, der seit 2011 für Russland startet, Biathlon-Staffelolympiasieger Anton Schipulin oder Langlauf-Doppelweltmeister Sergej Ustjugow. (APA/Reuters)