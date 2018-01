Melbourne – Caroline Wozniacki hat durch einen Finalsieg gegen Simona Halep die Australian Open gewonnen. Nach ihrem ersten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier wird die 27 Jahre alte Dänin auch die neue Nummer eins im Damen-Tennis und verdrängt Halep auf Platz zwei. Wozniacki setzte sich am Samstag in Melbourne gegen die 26 Jahre alte Rumänin in 2:49 Stunden mit 7:6 (7:2), 3:6, 6:4 durch. Für ihren Sieg kassiert Wozniacki vier Millionen australische Dollar (ca. 2,6 Millionen Euro), die Verliererin bekommt die Hälfte. Halep muss damit auch nach ihrem dritten Grand-Slam-Finale nach den French Open 2014 und 2017 auf ihren ersten Titel bei einem großen Turnier warten. (dpa)