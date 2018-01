Miami – Mit zwei dritten Plätzen ist der Segel-Weltcup vor Miami aus österreichischer Sicht erfreulich zu Ende gegangen. Während Tanja Frank und Lorena Albrecht im 49erFX ihren bereits zuvor gehaltenen Podest-Platz mit einem sechsten Platz im abschließenden Medal Race erfolgreich verteidigten, verbesserten sich Thomas Zajac/Barbara Matz im Nacra 17 ebenfalls mit einem sechsten Platz um eine Position.

Für Frank/Albrecht war es bereits das zweite Weltcup-Podium nach der Regatta in Japan im vergangenen Oktober. Entsprechend groß war die Freude. „Wir sind völlig überwältigt. Wir sind heute rausgefahren und haben versucht, bei ziemlich schwierigen Bedingungen saubere Manöver zu segeln“, zeigte sich Albricht von der eigenen Leistung angetan. Der Sieg in dieser Wertung ging an das deutsche Duo Victoria Jurczok und Anika Lorenz.

Zajac/Matz erreichten ihr erstes gemeinsames Weltcup-Podest. „Das bedeutet uns sehr viel. Wir sind auf dem richtigen Weg“, freute sich Matz über den positiven Ausgang. „Es ist so eng zugegangen, dass wir bis zum Schluss nicht gewusst haben, ob es für eine Medaille reicht.“ Der Sieg ging an die australischen Olympiasieger Jason Waterhouse/Lisa Darmanin.

Als drittes OeSV-Boot nahmen die 49er Benjamin Bildstein/David Hussl das Medal Race in Angriff. Aufgrund eines Fehlstarts konnten sie sich vom fünften Platz nicht mehr weiter verbessern. Die 470er David Bargehr/Lukas Mähr verpassten die letzte Wettfahrt aufgrund eines Frühstarts in der vorletzen und beendeten das Rennen auf Rang 13. Niko Kampelmühler/Thomas Czajka wurden 25. und die Junioren Yannis Saje/Lukas Haberl belegten bei ihrem Weltcup-Debüt den 32. Platz. (APA)