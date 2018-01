London – Österreichs ATP-Tennisturniere in Kitzbühel und Wien werden 2019 ihre unveränderten Termine haben. In dem am Dienstag präsentierten Kalender ist das Generali Open in „Kitz“ in der Woche ab 29. Juli angesetzt, Turnierboss Alexander Antonitsch und sein Team hatten sich um einen früheren Juli-Termin weiter weg von der US-Hartplatz-“Tournee“ bemüht.

Allerdings hat der gesamte Jahreskalender das zuletzt bekannt Aussehen, die angekündigte große Änderung gab es nicht. Das Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle findet sich wie erwartet weiter in der Woche um den Nationalfeiertag statt (21. bis 27. Oktober). Danach folgt das Hallenturnier von Paris, eines von neun Masters-1000-Events, ehe wieder in Mailand und London die „Next Gen ATP Finals“ der Nachwuchs-Asse sowie die „ATP Finals“ der acht besten Spieler bzw. Paare des Jahres stattfinden.

Neben dem Erste Bank Open gibt es zwölf weitere ATP-500-Turniere, neben Kitzbühel 38 weitere ATP-250-Veranstaltungen. Dazu kommen natürlich noch die Grand Slams in Melbourne, Paris, London und New York. Das Gesamtpreisgeld ohne den Majors beläuft sich laut ATP-Angaben auf 137 Millionen Dollar (110,67 Mio. Euro). (APA)