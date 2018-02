Minneapolis – Der Quarterback der Philadelphia Eagles, Nick Foles, hat neben dem Sieg beim Super Bowl noch ein weiteres großes Ziel: „Ich möchte Pastor an einer High School werden“, sagte Foles. Am Sonntag trifft er mit seinem Team auf Seriensieger New England Patriots.

„Ich habe letztes Jahr all meinen Mut zusammengenommen und mich für Kurse an einem Theologischen Seminar angemeldet“, verriet Foles. Der 29-Jährige ist nicht der einzige tiefgläubige Christ in seinem Team: Viele der Spieler beten gemeinsam, lesen zusammen die Bibel und tauschen Andachten aus. „Ich kann nicht ewig Football spielen“, sagte Foles. „Ich bin mit einer erstaunlichen Bühne gesegnet worden, und es ist nur eine Tür, die Gott geöffnet hat, aber ich habe noch viel Unterricht und eine lange Reise vor mir.“

Nach einer phänomenalen Saison 2013 verletzte sich Foles an der Schulter. Es folgten Wechsel nach St. Louis und Kansas. Die Leistungen blieben für ihn so durchwachsen, dass er mit 26 an Rücktritt dachte. Beten, so sagt er, habe ihm bei der Entscheidung geholfen, in der NFL zu bleiben. Im März 2017 kehrte er zu den Eagles zurück. Nachdem Quarterback Carson Wentz sich wenige Monate später ein Kreuzband riss, nutzte Foles seine große Chance und führte sein Team zum Super Bowl. (dpa)