St. Pölten – Die „Mission Weltgruppe“ von Österreichs Davis-Cup-Team ist am Freitag und Samstag im VAZ Sankt Pölten erfolgreich eröffnet worden. Das Doppel Oliver Marach/Philipp Oswald sorgte im ersten Samstag-Match für das 3:0 gegen Weißrussland. Gegner in der zweiten Runde der Europa/Afrika-Zone I ist am 6./7. April auswärts Russland, bei einem Erfolg würde es am 14./15. September ins Play-off gehen.

Für Australian-Open-Sieger Marach war das 6:3,7:6(5) gegen den für Sergej Betow nominierten Ilja Iwaschka sowie Andrej Wasilewski sein 22. Sieg in Folge, in der ATP-Statistik nur durch eine W.o.-Niederlage Ende Oktober im Wien-Halbfinale unterbrochen. „So eine Serie ist wie im Märchen“, sagte der Steirer. Ist er sonst an der Seite des Kroaten Mate Pavic erfolgreich, passte es diesmal wieder mit Oswald. Die beiden hatten im Juli den Gstaad-Titel geholt.

Marach gab in Niederösterreichs Landeshauptstadt keines seiner Service-Spiele ab, Oswald passierte das in jedem Satz einmal. Und einmal traf der Vorarlberger beim Aufschlag den am Netz lauernden Teamkollegen. „Es kann immer mal passieren“, nahm es Marach locker. „Ich werde jedes Jahr fünfmal abgeschossen. Es hat ein bisschen wehgetan, aber es geht vorbei.“ (APA)