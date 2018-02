Das österreichische Fed-Cup-Team ist am Mittwoch in Tallinn mit einer 1:2-Niederlage gegen Polen in Gruppe D der Europa/Afrika-Zone I gestartet. Den ÖTV-Punkt in diesem Tennis-Teambewerb holte im „Tallink Tennis Center“ der estnischen Hauptstadt die Oberösterreicherin Melanie Klaffner mit einem 6:4,6:3-Sieg gegen Magdalena Frech. Nach diesem Auftakterfolg drehten die Polinnen die Partie noch.

Die Österreicherinnen spielen bei dem Hartplatz-Event am Donnerstag gegen die Türkei. In diesem Duell geht es wohl um die vorzeitige Sicherung des Klassenerhalts. Die vier Gruppenletzten spielen gegen zwei Abstiegsplätze. Die Türkinnen überraschten zum Auftakt gegen die Favoritinnen aus Lettland mit einer knappen 1:2-Niederlage. Verantwortlich dafür war Cagla Buyukakcay mit einem 6:2,3:6,6:3-Erfolg gegen French-Open-Gewinnerin Jelena Ostapenko. (APA)