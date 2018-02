Österreichs Tennis-Damen sind in die Gruppe II der Europa/Afrika-Zone des Fed Cups abgestiegen. Die ÖTV-Auswahl kassierte im entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt am Samstag in Tallinn gegen Georgien eine 1:2-Niederlage. Zuvor hatten Barbara Haas und Co. in der Gruppenphase gegen Polen (1:2), die Türkei (1:2) und Lettland (0:3) den Kürzeren gezogen.

Julia Grabher verlor gegen Sophia Shapatava nach 1:54 Stunden mit 3:6,6:4,4:6. Barbara Haas glich für die von Jürgen Waber gecoachte ÖTV-Auswahl mit einem in 2:27 Stunden fixierten 7:6(5),2:6,6:3-Erfolg gegen Ekaterine Gorgodze aus. Im entscheidenden Doppel mussten sich Grabher/Haas der georgischen Paarung Oksana Kalashnikova/Shapatava nach fast zwei Stunden 4:6,6:3,2:6 beugen. 2017 hatte in diesem Duell noch das 21 Jahre junge ÖTV-Doppel das bessere Ende für sich gehabt.

2019 muss Österreich nun noch eine Stufe tiefer antreten. Die Gegner dort stehen noch nicht komplett fest, wird das diesjährige Turnier dieser Kategorie doch erst zwischen 18. und 21. April ausgetragen. Daran nehmen Bosnien-Herzegowina, Israel, Dänemark, Luxemburg, Ägypten, Moldau, Griechenland und Norwegen teil. (APA)