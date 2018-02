Österreichs Hockey-Männer haben zum zweiten Mal in Folge das Endspiel einer Hallen-Weltmeisterschaft erreicht. Am Samstag setzte sich die Truppe von Trainer Hans Szmidt in Berlin gegen Australien mit 2:1 (1:1) durch und trifft nun im Finale am Sonntag (15.00 Uhr) auf Gastgeber Deutschland.

Entscheidender Spieler für Österreich war in der Max-Schmeling-Halle einmal mehr Michael Körper, der beide Treffer (20., 31.) erzielte. Die Australier, die bisher noch nie eine WM-Medaille holen konnten, kamen durch Knee nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich (24.).

Damit hat Österreich auch bei der dritten WM-Endrunde en suite eine Medaille sicher. Nach Bronze 2011 und Silber 2015 winkt dieses Mal gar Gold. Mit Deutschland wartet noch dazu vor Heimpublikum ein denkbar schwieriger Gegner. Der dreifache Hallen-Weltmeister fertigte die ÖHV-Auswahl im Halbfinale der WM 2015 mit 7:0 ab. Im EM-Semifinale vor vier Wochen in Antwerpen behielten die Österreicher mit 4:3 im Penaltyschießen die Oberhand, allerdings trat Deutschland damals bei weitem nicht in Bestbesetzung an. (APA)