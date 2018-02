Tennis-Profi Andreas Haider-Maurer ist beim ATP-Sandplatzturnier in Buenos Aires in der ersten Runde ausgeschieden. Der Niederösterreicher unterlag dem als Nummer fünf gesetzten Argentinier Diego Schwartzman glatt 4:6,3:6.

Der in der argentinischen Hauptstadt mit einem Freilos ausgestattete Dominic Thiem trifft im Achtelfinale auf Horacio Zeballos. Das bisher einzige Duell mit dem Argentinier hat der in Buenos Aires topgesetzte Weltranglisten-Sechste im Vorjahr in Paris glatt gewonnen. (APA)