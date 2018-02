Die Toronto Raptors liegen in der nordamerikanischen Basketball-Liga (NBA) in der Eastern Conference weiter in Führung. Das Team von Jakob Pöltl feierte am Dienstag (Ortszeit) gegen Miami Heat einen 115:112-Heimsieg. Der Wiener steuerte in 17:52 Minuten vier Punkte und einen Rebound zum sechsten Raptors-Sieg in Folge bei. (APA)