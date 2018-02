Die Siegesserie der Toronto Raptors in der NBA hat in der Nacht auf Donnerstag (MEZ) in Chicago ihre Fortsetzung genommen. Die Kanadier bezwangen die Bulls 122:98 und feierten den bereits siebenten Erfolg hintereinander. Ihre Führung in der Eastern Conference bauten sie aus, weil die Boston Celtics verloren.

Der Wiener Jakob Pöltl bot beim 41. Saisonsieg seines Teams eine starke Leistung. Er erzielte mit hundertprozentiger Trefferquote (vier Zweipunkter, zweimal von der Linie) zehn Punkte, holte sieben Rebounds, gab zwei Assists und verzeichnete nicht zuletzt mit vier blockierten Würfen einen Topwert im Spiel. (APA)

NBA-Ergebnisse: Chicago Bulls - Toronto Raptors 98:122, Detroit Pistons - Atlanta Hawks 104:98, Orlando Magic - Charlotte Hornets 102:104, Philadelphia 76ers - Miami Heat 104:102, Brooklyn Nets - Indiana Pacers 103:108, New York Knicks - Washington Wizards 113:118, Boston Celtics - Los Angeles Clippers 119:129, Houston Rockets - Sacramento Kings 100:91, Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder 114:121, New Orleans Pelicans - Los Angeles Lakers 139:117, Utah Jazz - Phoenix Suns 107:97, Portland Trail Blazers - Golden State Warriors 123:117.