Österreichs Herren-Nationalteam hat auch das zweite Spiel im Rahmen der Euro Ice Hockey Challenge in Dänemark verloren. Die ÖEHV-Auswahl unterlag dem Gastgeber am Freitagabend in Silkeborg knapp 3:5. Am Donnerstag hatte es für das Team von Teamchef Roger Bader eine 1:6-Niederlage gegen Lettland gesetzt, zum Abschluss des Vier-Nationen-Turniers wartet am Samstag (14 Uhr) Frankreich. (APA)