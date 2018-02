Pacific Palisades (Kalifornien) – US-Golfer Bubba Watson hat am Sonntag (Ortszeit) das PGA-Turnier Genesis Open in Pacific Palisades bei Los Angeles/Kalifornien zum insgesamt dritten Mal nach 2014 und 2016 gewonnen. Der 39-Jährige lag nach einer 69er-Schlussrunde zwei Schläge vor seinen zweitplatzierten Landsleuten Kevin Na und Tony Finau. Es ist Watsons zehnter PGA-Titel. Tiger Woods hatte den Cut um vier Schläge verpasst. (APA/Reuters) Ergebnisse Genesis Open in Pacific Palisades/Kalifornien: 1. Bubba Watson (USA) 272 (68-70-65-69) Schläge - 2. Kevin Na (USA) 274 (68-70-67-69) 3. Tony Finau (USA) 274 (66-71-68-69)