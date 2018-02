Bernd Wiesberger hat bei den Honda Classic der Golf-US-PGA-Tour in Palm Beach Gardens den Cut verpasst. Der Burgenländer schrieb am Freitag mit einer 81er-Runde ein denkbar schlechtes Ergebnis an. Wiesberger lag damit elf über Par, das Erreichen des Wochenendes in Florida war damit völlig außer Reichweite. Der 32-Jährige musste bei seiner Runde gleich zwei Triple-Bogeys anschreiben.

„Ziemlich enttäuschende und ratlose Zeit für mich am Platz. Ein extrem schwieriger Platz und sehr schwaches langes Spiel vertragen sich einfach nicht. Werde versuchen diese zwei Tage so schnell wie möglich zu verarbeiten, am Wochenende gut in Florida trainieren und dann wieder in Mexiko Gas geben“, schrieb Wiesberger auf Facebook. (APA)