Die Toronto Raptors haben in der NBA wieder einmal eine Niederlage kassiert. Jakob Pöltl und Co. unterlagen nach zuletzt sieben Siegen in Folge am Freitag im Air Canada Centre den Milwaukee Bucks hauchdünn mit 119:122 nach Verlängerung. Pöltl stand 19:28 Minuten auf dem Feld und steuerte acht Punkte für die Verlierer bei. Die Bucks haben sechs der jüngsten acht Spiele gewonnen. (APA)