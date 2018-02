Österreichs Hockey-Nationalteam der Herren hat sich in der Hallen-Weltrangliste erstmals an die Spitze gesetzt. Dank im Jänner und Februar geholten EM- und WM-Gold wurde Deutschland überholt. Nun gilt der gesamte ÖHV-Fokus dem großen Ziel im Feld-Hockey. „Das ist Ansporn, das nächste große Ziel zu erreichen. Das ist die Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio“, sagte ÖHV-Präsident Walter Kapounek. (APA)