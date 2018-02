Acapulco – Dominic Thiem steht beim ATP-Turnier in Acapulco im Achtelfinale. Der Österreicher besiegte in der Auftaktrunde den 22-jährigen Briten Cameron Norrie 6:3, 5:7, 7:5. In der nächsten Runde wartet der Kanadier Denis Shapovalov, der sich in drei Sätzen gegen den Japaner Kei Nishikori durchsetzte, auf Thiem.

Nadal hat Schmerzen

Der Weltranglisten-Zweite Rafael Nadal muss unterdessen sein Comeback verschieben. Der 31-jährige Spanier sagte die Partie gegen seinen Landsmann Feliciano Lopez beim ATP-Turnier in Acapulco am Dienstag (Ortszeit) kurzfristig wegen Schmerzen im Oberschenkel ab. Er habe an derselben Stelle wie in Australien einen Schmerz gespürt, sagte Nadal.

Ob er beim Turnier in Indian Wells antreten könne, wisse er noch nicht. Bei den Australian Open hatte Nadal im Viertelfinale wegen einer Oberschenkelverletzung aufgeben müssen und seitdem pausiert. (APA/dpa)