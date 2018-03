Fort Lauderdale – Die österreichischen Qualifikanten Martin Ermacora/Moritz Pristauz sind am Donnerstag (Ortszeit) beim Major-Turnier der Beach-Volleyballer in Fort Lauderdale in der Gruppenphase ausgeschieden. Gegen die US-Amerikaner John Hyden/Theodore Brunner unterlagen die WM-Teilnehmer im Spiel um den Aufstieg 1:2 (19,-16,-8). Im Turnier sind damit von ÖVV-Seite nur Clemens Doppler/Alexander Horst verblieben.

Das Zwischenrundenspiel der Vize-Weltmeister bei diesem 5*-Turnier der World Tour wurde für Freitag, 18.00 Uhr MEZ, angesetzt. Als Gegner wurden die Australier Sam Schachter/Sam Pedlow zugelost. Die Sieger spielen noch am Freitag (22.00) im Achtelfinale gegen die Spanier Herrera/Gavira. Die Steirerinnen Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig waren ebenso nach zwei Niederlagen bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Das ergab wie bei Ermacora/Pristauz Rang 25. (APA)

Ergebnis Beach-Volleyball-World-Tour - Major Fort Lauderdale (Sieger in Zwischenrunde, Verlierer out bzw. 25.):

Herren - Gruppe D: John Hyden/Theodore Brunner (USA) - Martin Ermacora/Moritz Pristauz (AUT) 2.1 (-19,16,8)