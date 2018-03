Mexiko-Stadt – Bernd Wiesberger hat sich am Freitag (Ortszeit) beim ersten Turnier der World Golf Championship 2018 verbessert gezeigt. Nach einer 73er-Runde am Vortag gelang dem 32-Jährigen in Mexiko-Stadt mit 71 Schlägen eine Par-Runde, womit er sich um zwei Ränge auf den geteilten 47. Rang verschob. Shubhankar Sharma aus Indien führt das Feld mit insgesamt elf unter Par sowie 131 Schlägen an.

Österreichs Nummer eins hatte nach einer eher schwachen ersten Runde mit vielen Ungenauigkeiten einiges gut zu machen, schaffte dies aber vor allem in der Anfangsphase nicht. Auf Bahn 11 und 13 musste Wiesberger je ein Bogey notieren. In weiterer Folge steigerte sich der Burgenländer allerdings und konnte seinen insgesamt drei Schlagverlusten drei Birdies entgegenstellen. Am Ende spielte Wiesberger mehr oder weniger sichere Pars. (APA/dpa) World Golf Championship in Mexiko-Stadt (10 Mio. US-Dollar, Par 71), Stand nach der 2. Runde: 1. Shubhankar Sharma (IND) 131 Schläge (65+66) - 2. Xander Schauffele (USA) 133 (65+68), Rafael Cabrera Bello (ESP) 133 (66+67) und Sergio Garcia (ESP). Weiter: 47. u.a. Bernd Wiesberger (AUT) 144 (73+71)

