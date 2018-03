Bernd Wiesberger kommt beim ersten Turnier der World Golf Championship 2018 nicht so richtig auf Touren. Nach Runden von 73 und 71 gelang ihm am Samstag (Ortszeit) in Mexiko-Stadt nur eine Par-Runde von 72, womit er um drei Ränge auf den geteilten 50. Platz zurückfiel.

Österreichs Nummer eins fand bei guten Bedingungen einmal mehr nur schleppend in den Tag. Wiesberger, der auf Bahn neun gestartet war, fing sich gleich auf Bahn zehn sein erstes Bogey ein. In weiterer Folge steigerte sich der Burgenländer allerdings, konnte seinen insgesamt vier Schlagverlusten aber nur drei Birdies entgegenstellen. Vor allem im langen Spiel zeigte sich Wiesberger über weite Strecken stark, ließ jedoch wie so oft zu viele Chancen ungenutzt.

Für eine Überraschung sorgt weiterhin der Inder Shubhankar Sharma, der das Feld bei dem mit zehn Millionen US-Dollar dotierten Turnier auch nach dem dritten Tag anführt. Die aktuelle Nummer 75 der Welt spielte eine 69er-Runde und liegt vor der Finalrunde mit insgesamt 200 Schlägen zwei Schläge vor dem ersten Verfolger. Wiesberger hat bisher um 16 Schläge mehr als Sharma verbucht. (APA)