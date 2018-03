San Jose (Kalifornien) – Tennis-Champion Roger Federer (36) und Microsoft-Gründer Bill Gates (62) haben gemeinsam aufgeschlagen - für den guten Zweck. Beim Benefizspiel der Serie „Match for Africa“ entschieden sie am Montagabend (Ortszeit) in San Jose/Kalifornien das Doppel gegen den US-Tennisspieler Jack Sock (25) und die US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie (46) mit 6:3 für sich.

Mehr als das Ergebnis und das Spielvergnügen aber zählen die Einnahmen, mit denen Federers Stiftung Kinder in Afrika unterstützen will. Mehr als 15.000 Tickets waren für das Benefizspiel verkauft worden, mehr als 2,5 Millionen US-Dollar (rund 2 Millionen Euro) kamen zusammen. „Das ganze Geld kommt dahin, wo es hingehört. Es geht darum, den Kindern eine bessere Bildung zu ermöglichen, indem wir zum Beispiel Lehrer besser ausbilden“, sagte Federer. Bis Jahresende wolle er eine Million Kinder unterstützt haben, meinte der Weltranglisten-Erste. (APA/dpa)