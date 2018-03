Zürich – Die Kolumbianerin Tatiana Calderon ist im Formel-1-Team Alfa Romeo-Sauber von der Entwicklungs- zur Testfahrerin aufgestiegen. Dies gab Sauber am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Die in drei Tagen 25-jährige Südamerikanerin arbeitet seit der vergangenen Saison beim Schweizer Rennstall.

An den Tätigkeiten wird sich durch die neue Rolle nichts ändern. Hauptsächlich stehen für Calderon Trainings im Simulator und Coaching-Einheiten mit den Ingenieuren auf dem Programm. Rennmäßig wird Calderon wie in den beiden Jahren zuvor in der GP3-Serie zum Einsatz kommen. (APA/sda)