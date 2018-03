Das Finalturnier der World Series of Darts geht vom 2. bis 4. November erstmals im Schwechater Multiversum über die Bühne. Das gab der Darts-Weltverband (PDC) bekannt. An dem Turnier nehmen die besten acht Spieler der Saison und 16 weitere teil, die durch Einladungen oder über die Qualifikation ins Feld rücken. In den vergangenen drei Jahren fand das Jahresabschlussturnier in Glasgow statt. (APA)