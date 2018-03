Oakland (Kalifornien) – NBA-Star Stephen Curry ist am Donnerstag im Heimspiel seiner Golden State Warriors gegen die San Antonio Spurs bereits in der dritten Minute leicht verletzt ausgeschieden. Der Point Guard überknöchelte bei einem Korbleger zum wiederholten mal in dieser Saison mit dem rechten Fuß, er wird laut Medienberichten mit einer Verstauchung zumindest am Wochenende ausfallen.

Die Warriors gewannen aber auch ohne Curry knapp mit 110:107, Kevin Durant war mit 37 Punkten der überragende Mann der Partie. (APA/Reuters)

Ergebnisse National Basketball Association (NBA) vom Donnerstag: Golden State Warriors - San Antonio Spurs 110:107, Minnesota Timberwolves - Boston Celtics 109:117, Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns 115:87, Charlotte Hornets - Brooklyn Nets 111:125, Miami Heat - Philadelphia 76ers 108:99