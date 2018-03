Valdeblore La Colmiane – Patrick Konrad hat auch auf der siebenten Etappe der Radfernfahrt Paris-Nizza mit Rang sechs aufgezeigt. Auf dem 175 km langen Teilstück verlor der 26-jährige Niederösterreicher 20 Sekunden auf Tagessieger Simon Yates, der Brite übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung. Konrad verbesserte sich mit 39 Sekunden Rückstand auf den siebenten Platz.

Sein Bora-Teamkollege Felix Großschartner landete 1:04 Minuten hinter Yates an der 13. Stelle. In der Gesamtwertung schob sich der Oberösterreicher (+2:13 Min.) von der 18. an die zwölfte Stelle vor. (APA)

Samstag-Ergebnisse der Radfernfahrt Paris - Nizza - 7. Etappe von Nizza nach Valdeblore La Colmiane (175 km): 1. Simon Yates (GBR) Mitchelton-Scott 5:02:54 Stunden - 2. Dylan Teuns (BEL) BMC + 8 Sek. - 3. Jon Izaguirre Insausti (ESP) Bahrain-Merida 12 - 4. Gorka Izaguirre Insausti (ESP) Bahrain-Merida 13 - 5. Tim Wellens (BEL) Lotto-Soudal gl. Zeit - 6. Patrick Konrad (AUT) Bora-hansgrohe 20. Weiter: 13. Felix Großschartner (AUT) Bora 1:04 Min.

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 7. Etappe: 1. Yates 27:29:02 Std. - 2. J. Izaguirre Insausti +11 Sek. - 3. G. Izaguirre Insausti 12 - 4. Wellens 13 - 5. Teuns 27 - 6. Marc Soler (ESP) Movistar 37 - 7. Konrad 39. Weiter: 12. Großschartner 2:13 Min.