Indian Wells – Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem steht in Runde drei des Masters-1000-Turniers von Indian Wells. Der 24-Jährige hatte im zweiten Duell mit dem Griechen Stefanos Tsitsipas einiges an Mühe, ehe er den 19-Jährigen in 111 Minuten 6:2,3:6,6:3 besiegte. Nächster Gegner der Nummer fünf des Turniers ist der Kanadier Denis Shapovalov oder der auf Position 30 gesetzte Pablo Cuevas aus Uruguay. (APA)