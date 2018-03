21 Punkte, 12 Rebounds, 10 Assists - Basketball-Star Russell Westbrook hat seinen Wert für sein NBA-Team Oklahoma City Thunder erneut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Am Samstag (Ortszeit) schaffte der Point Guard im Spitzenspiel gegen die San Antonio Spurs das 19. Triple-Double dieser Saison und ermöglichte seiner Mannschaft damit einen 104:94-Sieg.

In seiner Karriere hält der 29-Jährige, der 2017 als wertvollster NBA-Profi ausgezeichnet worden war, bei 98 Triple-Doubles. Westbrook wird also voraussichtlich bald als erst vierte Spieler nach Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138) und Jason Kidd (107) dem Hunderter-Club beitreten. Der nächste Aktive in der Bestenliste ist Cleveland-Superstar LeBron James, der es bisher auf 68 Triple-Doubles brachte. (APA)

NBA-Ergebnisse: Charlotte Hornets - Phoenix Suns 122:115, Miami Heat - Washington Wizards 129:102, Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies 114:80, Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 104:94, Los Angeles Clippers - Orlando Magic 113:105