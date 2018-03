Die Tour de France 2020 beginnt in Nizza. Das gaben die Veranstalter der Frankreich-Radrundfahrt am Montag bekannt. Die Stadt an der Cote d‘Azur ist zum zweiten Mal nach 1981 Austragungsort des sogenannten Grand Depart, eine reguläre Etappe war dort zuletzt 2013 zu Gast.

Die Tour beginnt seit einigen Jahren abwechselnd im Frankreich und im Ausland. Im Vorjahr war Düsseldorf der Startort, heuer geht es im Departement Vendee los, 2019 in Brüssel. (APA)