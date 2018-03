Indian Wells, Wien – Der ursprünglich optimistische Ansatz von Dominic Thiem, nach seinem Verletzungs-Aus in Indian Wells kommende Woche in Miami spielen zu können, ist kein Thema mehr. Der Weltranglisten-Sechste fliegt am Donnerstag via Los Angeles nach Wien und wird sich am Freitag Untersuchungen bei Prof. Rudolf Schabus sowie Primarius Johann Pidlich unterziehen.

„Miami fällt einmal sicher flach, dann muss man schauen wie lange das dauert und er wieder zum Trainieren anfangen kann“, sagte Coach Günter Bresnik am Mittwoch zur APA - Austria Presse Agentur. Für wie lange sein Schützling nun für die Tour ausfällt, darauf wollte sich Bresnik aber nicht festlegen. „Bevor die beiden ihn nicht angeschaut haben, wäre es unseriös eine Prognose abzugeben“, so Bresnik. (APA)