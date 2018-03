Von Daniel Suckert

Stuttgart, Innsbruck – Neue Saison, neues Glück – ganz so ist es für Lucas Auer und seinen Arbeitgeber Mercedes nicht. Denn für das Team aus Stuttgart heißt es „Abschied nehmen“. Das Team von Motorsportchef Toto Wolff wird eine letzte Runde im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) drehen, ehe man sich auf die neue Formel E konzentriert. Keine leichte Ausgangssituation für Österreichs PS-Aushängeschild Auer.

„Es klingt abgedroschen, aber ich will den nächsten Schritt machen. Ich weiß, das sage ich immer, aber so ist es. Und wenn ich den nächsten Schritt mache, dann sind wir ohnehin schon in sehr hohen Sphären“, erklärte der Kufsteiner angriffslustig. Den Titel sprach der 23-Jährige nicht direkt an. Da er aber im Vorjahr nur knapp am DTM-Thron vorbeischrammte, sind die Ansprüche dementsprechend gestiegen.

Doch es wird in jedem Fall davon abhängen, was ihm das Team mit dem Stern für ein Arbeitsgerät zur Verfügung stellt. DTM-Boss Gerhard Berger hat in der Vergangenheit schon einmal angeregt, dass es abzuwarten bleibt, wie viel die Stuttgarter noch bereit sind zu investieren. Motorsportchef Toto Wolff ließ gestern keine Zweifel aufkommen: Man werde alle Hebel in Bewegung setzen. „Das letzte Jahr wird ein emotionales und mit jeder Menge Wehmut. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, das möchte ich noch einmal betonen. Wir wollen heuer noch für Höhepunkte sorgen.“

Für Auer wird es nicht nur wegen des Mercedes-Abschieds eine besondere Saison, die am 5. Mai in Hockenheim ihren Auftakt und am 14. Oktober an selber Stelle ihr Finale erleben wird. Der schnellste letztjährige Pilot mit dem Stern auf der Brust möchte sich für Höheres empfehlen. Und wie er oft genug betonte: „Mit dem Titel öffnen sich alle Türen.“

Die Vorbereitung nützte er heuer für etliche Kart-Fahrten in Italien, in der Vor­woche drehte er im neuen Boliden in Vallelunga (ITA) ein paar Runden. Dort herrschten widrigst­e Bedingungen, die einen Ausritt zur Folge hatten. Darum werden die letzten Ausfahrten vom 9. bis zum 12. April in Hockenheim (GER) um so wichtiger sein, um im Jahr des Abschieds noch einmal zu glänzen.