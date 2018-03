Indian Wells (Kalifornien) – Oliver Marach muss weiter auf seinen ersten Titel bei einem Masters-1000-Turnier warten. Der 37-jährige Steirer verlor am Freitag an der Seite seines kroatischen Partners Mate Pavic im Doppel-Halbfinale von Indian Wells gegen die US-Amerikaner John Isner/Jack Sock glatt mit 3:6,2:6. Nächste Woche gibt es einen neuen Anlauf beim nächsten 1000er in Miami.

„Wir haben am Anfang ein dummes Break gekriegt, aber die haben halt sehr gut gespielt. Sie haben beide unglaublich serviert“, meinte Marach und fügte wegen der glatten Niederlage schmunzelnd hinzu: „Das ist unsere erste Panierung, die wir gekriegt haben, seitdem wir zusammenspielen, aber das kann passieren.“ Die Australian-Open-Sieger werden nun einen Tag in Los Angeles verbringen, ehe es am Sonntag nach Miami geht. Danach steht eine zweiwöchige Pause zum Regenerieren an, ehe die beiden in Monte Carlo wieder antreten. Den Davis Cup in Russland wird Marach also auslassen.

Der Steirer muss mit seinem Physio viel arbeiten, um diverse Wehwehchen zu behandeln bzw. macht er auch in Sachen Verletzungsvorbeugung viele Übungen. „Ich mache nichts mehr mit Gewichten, aber ich mache für meinen Rücken jeden Tag Übungen mit Therabändern“, erzählte Marach, der aktuell wegen der ständig wechselnden Ballmarken wieder über Schmerzen im Handgelenk klagt. „Ich spiele wieder mit Schmerztabletten“, sagte Marach.

Im „Race“ nach London sind Marach/Pavic klare Nummer eins. „Darauf kann man sich nicht ausruhen. Alle sind hungrig, alle wollen uns jetzt schlagen“, sagte der Wahl-Panamese. (APA)