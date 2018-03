Leutschach – Raimund Baumschlager hat sich bei seinem Unfall während der Rebenland-Rallye in der Südsteiermark einen Bruch des ersten Lendenwirbels sowie etliche Prellungen im Rückenbereich zugezogen. Das hat der Rekord-Staatsmeister nach einer Untersuchung im Unfallkrankenhaus Graz am Samstagfrüh mitgeteilt. Baumschlager war Freitagabend in Führung liegend auf der 6. Sonderprüfung verunfallt.

Co-Pilot Pirmin Winklhofer, der mit einer Stauchung des Ellenbogens im Landeskrankenhaus Wagna versorgt wurde, ist bereits in häusliche Pflege entlassen worden. Der zur Halbzeit nach sieben Prüfungen in Führung liegende Niki Mayr-Melnhof dominierte im Ford Fiesta R5 auch die Sonderprüfungen 8 und 9 am Samstag und baute seine Spitzenposition vor Fiesta-WRC-Pilot Gerwald Grössing um weitere neun Sekunden auf bereits 1:12,8 Minuten aus. (APA)