Chicago – Basketball-Superstar LeBron James hat die Cleveland Cavaliers in der NBA zu einem wichtigen Sieg geführt. Beim 114:109 gegen die Chicago Bulls gelang James zudem das 70. Triple-Double in seiner Karriere. 33 Punkte, 13 Rebounds und 12 Assists schrieb der 33-Jährige am Samstagabend (Ortszeit) an. In der Geschichte der NBA ist er der sechste Profi, der diese Marke erreichte.

Ebenfalls siegreich war Titelverteidiger Golden State. Die Warriors setzten sich ohne ihre verletzten Aushängeschilder Stephen Curry, Kevin Durant und Klay Thompson 124:109 bei Schlusslicht Phoenix Suns durch. Vor einer späten Steigerung im Schlussviertel waren die Gäste zeitweise schon 15 Punkte zurückgelegen.

Golden State blieb in der Tabelle Zweiter hinter den Houston Rockets, die am Samstag bei den New Orleans Pelicans auch dank 32 Punkten von James Harden 107:101 gewannen. Erstmals nach langer Zeit durften auch die Memphis Grizzlies wieder ein Erfolgserlebnis bejubeln: Das 101:94 über die Denver Nuggets war der erste Sieg nach 19 verlorenen Partien. (APA)

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Samstag: New Orleans Pelicans - Houston Rockets 101:107, Utah Jazz - Sacramento Kings 103:97, Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks 122:117, Washington Wizards - Indiana Pacers 109:102, Brooklyn Nets - Dallas Mavericks 114:106, New York Knicks - Charlotte Hornets 124:101, Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers 109:114, Memphis Grizzlies - Denver Nuggets 101:94, San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves 117:101, Phoenix Suns - Golden State Warriors 109:124, Portland Trail Blazers - Detroit Pistons 100:87.