Von Daniel Suckert

Innsbruck — „Ein perfektes Geburtstagsgeschenk", frohlockte Frau Kronthaler, die am vergangenen Wochenende ihren Geburstag feierte. Welchen? „Das fragt man eine Frau nicht", meinte Hypo-Manager Hannes Kronthaler mit einem Augenzwinkern und ergänzte: „Es war ein runder." Alter hin oder her, der 3:2-Auswärtssieg der Dunkelblauen bei Frankfurt schmeckte in jedem Fall doppelt so gut.

Denn die wichtigen zwei Punkte in der vorletzten Runde des Grunddurchgangs bescherten der Truppe des Tiroler Volleyball-Zampanos die perfekte Ausgangslage für das letzte Saison-Duell am kommenden Samstag (19 Uhr) in der Innsbrucker Olympiahalle gegen den Vorletzten Rottenburg. Und gegen den muss — so viel steht fest — ein klarer Erfolg eingefahren werden.

„Der nächste 3:2-Sieg — das zeigt, wie stark die Mannschaft mental ist", freute sich Manager Kronthaler. „Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Jetzt noch drei Punkte gegen Rottenburg und dann ins Play-off."

Wieder einmal glänzte die Mannschaft von Headcoach Stefan Chrtiansky mit zwei Dingen: der Block-Stärke und der mentalen Stärke im richtigen und wichtigen Zeitpunkt. Chrtiansky: „Nur in Satz eins und vier haben wir uns überrumpeln lassen. Aber im Entscheidungssatz waren wir wieder sehr präsent."

Dass der „Big Point" nun ausgerechnet bei einem Großen gelang, lässt die Vorfreude auf das Play-off noch zusätzlich steigen. Und es wäre nicht Hannes Kronthaler, wenn der Baulöwe nicht schon zwei Schritte vorausdenken würde: „Schlagen wir Rottenburg, wartet Düren, und die haben wir auch schon auswärts besiegt. Also wäre ein Halbfinale natürlich noch einmal etwas Schönes!"

Zukunftsmusik — noch heißt es: Schritt für Schritt. Zunächst erwartet das Tiroler Publikum einmal ein „Muss-Sieg" am kommenden Samstag in der Olympiahalle, danach gäbe es zuerst ein Viertelfinal-Spiel im Herzen der Tiroler Berge.

Bestätigt fühlte sich der ehemalige Nationalspieler Kronthaler auch in seiner Einschätzung vor der ersten Saison in der deutschen Volleyball-Liga: „Ich wusste, warum ich Platz fünf ins Visier genommen habe. Das ist genau das, was mit unserem Budget im ersten Jahr möglich ist. Alles Weitere wird dann folgen."