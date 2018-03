Doha – Für KTM verlief der der Auftakt der Motorrad-Straßen-WM 2018 nicht nach Wunsch. In der MotoGP blieb man am Sonntag in Katar punktlos, in den Klassen Moto2 und Moto3 ohne Podestplätze. Beste Chancen auf WM-Zähler in der Königsklasse hatte trotz seiner Verletzung Pol Espargaro, im Kampf um Platz 13 musste der Spanier seine RC16 aber wegen eines Elektronikdefekts abstellen. Bradley Smith wurde 18.

„Positiv war, dass Pol nur 13 Sekunden hinter dem Führenden lag, als er stoppen musste“, sagte Team-Manager Mike Leitner. Als negativ bezeichnete der Österreicher die Tatsache, dass der Defekt, der Espargaro schon im Qualifying Probleme gemacht hatte, nicht rechtzeitig behoben werden konnte.

228. Podestplatz für Rossi

Der WM-Auftakt verlief in Losail unter Flutlicht spannend, weil die Spitzengruppe bis kurz vor Schluss sieben Fahrer umfasste. Vor allem der Kampf zwischen Andrea Dovizioso und Marc Marquez, den Spielberg-Sieger Dovizioso auf seiner PS-starken Ducati am Ende hauchdünn für sich entschied, elektrisierte.

Mit seinem erstmaligen Triumph in Doha machte der WM-Zweite Dovizioso klar, dass er auch 2018 erster Herausforderer des spanischen Weltmeisters ist. Dazu gelang einem starken „Altmeister“ Valentino Rossi auf der Yamaha zum Beginn seiner 23. WM-Saison der 228. Podestplatz.

Weiter geht es in der Zweirad-WM erst in drei Wochen. Runde zwei von insgesamt 19 Saisonrennen findet am 8. April in Argentinien statt. Der Grand Prix von Österreich in Spielberg steht am 12. August im Kalender. (APA)