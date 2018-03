Innsbruck – Die PS-Welt blickt diese Woche gespannt nach Australien. Traditionell wird in Melbourne die 69. Formel-1-Saison gestartet. Abseits der sportlichen Fragen sorgen einige Änderungen für einen schnelleren Pulsschlag. Ein Überblick:

Das macht Sinn

Neue Strecken: Mit Malaysia (seit 1999) hat sich zwar ein Stammkunde verabschiedet, mit Deutschland und Frankreich kehren jedoch gleich zwei Traditions-Strecken zurück in den Rennkalender. Besonders der französische Grand Prix auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Le Castellet (24. Juni) sticht ins Auge. Eine Woche später werden erneut in Spielberg die Motoren aufheulen.

Motoren: Es mag paradox klingen, aber dass heuer nur noch drei Antriebe eingesetzt werden dürfen, darf durchaus positiv bewertet werden. Der (zu) hohe technische Anspruch wird auch Branchenprimus Mercedes oder Ferrar­i in Schwierigkeiten bringen. Das macht Hoffnungen auf emotionale Motorenplatzer in den letzten Runden eines Grand Prix.

Stehende Starts: Die größte Vorfreude herrscht jedoch bezüglich der stehenden Starts nach einer Safety-Car-Phase. Mit jedem Neu-Start steigt der Spannungspegel und kann die Führung wechseln. Bis die Möglichkeit des Weiterfahrens besteht, wird weiterhin hinter dem Safety Car hergefahren.

Halo: Der Aufschrei unter den PS-Romantikern war riesengroß, als der Sicherheitsbügel Halo („Heiligenschein“) eingeführt wurde. Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff („Hätte ich eine Motorsäge, würde ich den Halo absägen“) spuckte Gift und Galle, FIA-Präsident Jean Todt sah den Schritt als unausweichlich: „Wenn der Halo nur ein Leben rettet, hat er seinen Zweck erfüllt.“

Sieben Kilo schwer ist das Gestänge und hat natürlich nicht nur für eine optische Änderung, sondern auch ein­e weitere Gewichtszunahme zur Folge. Satte 733 Kilogramm wiegen die aktuellen Boliden. Für Ex-Formel-Pilot Gerhard Berger ein Unding: „Die Autos sind schon bald Lkw. Das ist ein Witz. Wir sind mit 500 Kilogramm gefahren.“

Stream: Eine der größten Maßnahmen der neuen Besitzer, Liberty Media: Mit „F1 TV Pro“ hat man einen eigenen Livestream auf den Markt gebracht. Das Rennwochenende kann aus 24 verschiedenen Kamera-Perspektiven verfolgt werden. Derzeit ist der Dienst zwar nur über PC abrufbar, die App für Smartphone und Tablets soll jedoch schnell folgen. Werbe­pausen gibt es keine, die Neben-Rennen Formel 2, GP3 oder Porsche Supercup allerdings schon. Und alles ist mit etwas weniger als 100 Euro pro Saison durchaus günstig.

Dass sich die Sport-Events aber immer mehr vom TV in Richtung Tablet und Co. bewegen, sorgt nur bei der jüngsten Generation für Freudensprünge. Die „Oldies“ müssen aber nicht traurig sein: In Österreich (ORF) und in Deutschland (RTL) düst die Königsklasse auf vier Rädern immer noch live im Nachmitttagsprogramm über den Flimmerkasten.

Das macht weniger Sinn

Neue Startzeiten: Nicht alle Entscheidungen von Liberty Media machen Sinn. In diese Kategorie fallen auch die neuen Startzeiten. Traditionell um 14 Uhr – das war gestern. Der US-amerikanische Besitzer lässt die Action nun erst um 15.10 Uhr starten. Das betrifft auch Trainings und Qualifyings – alle Startzeiten verschieben sich um 70 Minuten. Man argumentiert mit einer besseren Reichweite.

Für die Fans vor Ort kein „Zuckerl“, schließlich verspätet sich damit auch die Abreis­e. Und ob wirklich jemand an einem sonnigen Badetag das Schwimmbad freiwillig um 15 Uhr verlässt, darf mehr als bezweifelt werden.

Grid Kids: Der nächste Schritt, der vielen die Zornesröte ins Gesicht trieb: Die traditionellen Grid Girls wurden verbannt und durch PS-Jungstars, sozusagen Grid Kids, ersetzt. „Ein völliger Schwachsinn“, polterte Ex-Fahrer Hans-Joachim Stuck. Da geht es weniger gegen die Kinder, mehr um die Tatsache, dass man rigoros die Damen aus dem Programm strich. Bergers Vorschlag klingt plausibler: „Man hätte die Damen einfach mehr anziehen können, wie in Spielberg. Was mich mehr stört, ist, dass man die Veranstalter nicht selbst entscheiden lässt, was sie tun wollen.“

Pirelli: „Sehr hart“ und „Hypersoft“ – der italienische Reifenhersteller bringt zwei zusätzliche Reifenmischungen an die Strecke. Der Hypersoft­e soll vor allem auf Stadtkursen zum Einsatz kommen, hat aber bei den Testfahrten schon seine Kurzlebigkeit aufgezeigt. „Ein reiner Qualifying-Reifen“, wie es Motorsportchef Wolff (Mercedes) beschrieb. Der sehr harte Reifen ist nur ein Back-up, wenn die anderen Mischungen keinen Sinn machen. Das klingt unterm Strich also mehr nach Schein als Sein.