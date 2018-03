Telfs — Genau sechs Monate vor Beginn der Rad-WM in Tirol wurde heute das Geheimnis um das offizielle Maskottchen im Rahmen der Mobilen Jugendverkehrsschule an der Walter-Thaler-Schule in Telfs gelüftet. Mit HELMI, dem „Superheld der Sicherheit", fungiert eine altbekannte Figur als Gesicht für das sportliche Großereignis.

„Mit HELMI als Gesicht der Rad-WM erreichen wir nicht nur Kinder, die gerade über Verkehrssicherheit lernen, sondern auch viele Erwachsene, die HELMI schon seit ihrer Kindheit kennen", erklärte Georg Spazier, Geschäftsführer der Innsbruck-Tirol Rad WM 2018 GmbH bei der Präsentation.

Seit mehr als 35 Jahren ist HELMI eine Kultfigur, die schon Generationen in Sachen Sicherheit begleitet. Mit knapp 1.500 eigenen Sendungen blickt HELMI auf eine TV-Erfolgsgeschichte zurück und wird seit jeher vom KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) eingesetzt. Als Maskottchen ist der Helmträger ab sofort im Einsatz für die Rad-WM.