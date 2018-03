Melbourne – Aufgeschoben, aber nicht aufgehoben hat der Formel-1-Rennstall Force India seine geplante Namensänderung. Nachdem man sich ursprünglich bereits zum Saisonstart von dem „India“-Element getrennt haben wollte, steht nun fest, dass es frühestens 2019 so weit sein wird. „Es wird nicht in diesem Jahr passieren“, erklärte Geschäftsführer Otmar Szafnauer am Rande des Großen Preis von Australien.

„So wie ich das verstanden habe, kann man den Namen des Chassis nicht während der Saison ändern“, meinte der US-Amerikaner. Für eine Änderung vor dem ersten Rennen habe am Ende die Zeit für die bürokratischen Anforderungen gefehlt, gestand er.

Szafnauer übte allerdings Kritik am Automobil-Weltverband (FIA) und an dem Formel-1-Management (FOM). „Der Prozess war nicht gut definiert, und er ist es immer noch nicht. Aber nachdem wir das jetzt wissen, machen wir es zum Ende der Saison“, sagte er.

Distanz zum Indien-Kontext

Favorit für den neuen Teamnamen ist „Force Formula One Team“. Die Variante „Force One“, die zuerst erwogen worden war, hätte wegen der Ähnlichkeit mit „Formula One“ auch rechtlich zu Problemen führen können.

Force India bezweckt mit der Umbenennung eine größere Distanz zum Indien-Kontext des Teams, wovon man sich eine höhere Attraktivität für potenzielle Sponsoren erhofft. Eigentümer von Force India sind die indischen Geschäftsmänner Vijay Mallya und Subrata Roy, die beide in der jüngeren Vergangenheit durch juristische Auseinandersetzungen in die Schlagzeilen kamen. Namenssponsor ist seit 2017 das in Mondsee beheimatete österreichische Wassertechnologie-Unternehmen BWT. (APA)