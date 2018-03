Weltmeister Lewis Hamilton startet zum Formel-1-Saisonauftakt in Melbourne von der Pole Position. Der 33-jährige Mercedes-Pilot aus England markierte am Samstag in 1:21,164 Minuten überlegene Qualifying-Bestzeit. Dahinter folgten die Ferrari-Piloten Kimi Räikkönen (FIN/+0,664) und Sebastian Vettel (GER/0674) auf den Plätzen zwei und drei. Für Hamilton ist es die bereits 73. Pole seiner Karriere.

Bester Red-Bull-Pilot war der Niederländer Max Verstappen als Vierter (0,715) unmittelbar vor seinem australischen Teamkollegen Daniel Ricciardo (0,988). Mercedes-Pilot Valtteri Bottas blieb im letzten Quali-Abschnitt nach einem schweren Unfall ohne Zeit. Der Finne soll ersten Informationen zufolge unverletzt sein. Auf seine Mechaniker wartet aber wohl eine lange Nacht, um das Auto bis zum Rennen am Sonntag (Start: 7.10 MESZ) wieder fahrtüchtig zu bekommen. (APA) Endstand des Qualifyings für den Formel-1-Grand-Prix von Australien in Melbourne am Samstag: 1 Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:21,164 Min. (Schnitt: 235,212 km/h) – 2 Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 1:21,828 – 3 Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:21,838 – 4 Max Verstappen (NED) Red Bull 1:21,879 – 5. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 1:22,152 – 6. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:23,187 – 7. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:23,339 – 8. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1:23,532 – 9. Carlos Sainz (ESP) Renault 1:23,577 – 10. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes nach Unfall ohne Zeit in Q3 – 11. Fernando Alonso (ESP) McLaren 1:23,692 (in Q2) – 12. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren 1:23,853 – 13. Sergio Perez (MEX) Force India 1:24,005 – 14. Lance Stroll (CAN) Williams 1:24,230 – 15. Esteban Ocon (FRA) Force India 1:24,786 - 16. Brendon Hartley (NZL) Toro Rosso 1:24,532 (in Q1) – 17. Marcus Ericsson (SWE) Sauber 1:24,556 18. Charles Leclerc (MON) Sauber 1:24,636 – 19. Sergej Sirotkin (RUS) Williams 1:24,922 – 20. Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso 1:25,295