Von Benjamin Kiechl

Innsbruck – Lange mussten Innsbruck, das fachkundige Publikum und die rührige Familie Polai auf ihre Rückkehr warten. Beim 27. World Masters der lateinamerikanischen Tänze am Samstag war es endlich wieder so weit: Riccardo Cocchi und Yulia Zagoruychenko, die 2008 mit dem WM-Titel in der Olympiahalle ihre große Karriere begonnen hatten, betraten nach einigen Jahren Abwesenheit nicht nur das Parkett – sie erschienen förmlich im Saal Tirol. Die achtfachen Weltmeister stachen aus dem Feld der 41 Profis hervor. Der Hüftschwung der gebürtigen Russin – unnachahmlich. Das Taktgefühl des Italieners – sagenhaft.

Gemeinsam versetzten sie die 1100 Zuschauer in Staunen, als wären sie nie weg­gewesen. In den vergangenen Jahren musste das für die USA startende Paar den Masters ein ums andere Mal einen Korb geben, diesmal passte das „Champions-League-­Finale der Tänzer“ (© Ferry Polai) in den Kalender.

Theoretisch zumindest, denn die Anreise nach Innsbruck sollte sich als Odyssee erweisen. „Wir hätten beinah­e absagen müssen“, erzählte Cocchi mit einem Lächeln, nachdem er mit seiner Partnerin die Swarovski-Sieges­trophäe in Empfang genommen hatte. Was war passiert? Abflug in Los Angeles, doch aufgrund von Wetterkapriolen wurden viele Flüge gestrichen. „Es gab keinen Flug nach Europa, wir haben uns neue Tickets gekauft“, sagte Zagoruychenk­o. Sie fanden einen Weg, wenn auch über Umwege: Von L.A. aus flog man nach Moskau (9770 km), schließlich weiter nach Rom (2380 km). „Das Gepäck haben wir dort bei meinen Eltern deponiert, wir sind gleich weitergereist“, erklärte Cocchi. Via München ging es schließlich nach Tirol.

Wer hätte gedacht, dass es für die Top-Stars, die seit 2010 die Latein-Tanzwelt dominieren, so schwer werden würde, in Innsbruck zu gewinnen? Neben den Strapazen bei der Anreise verlangte auch das hochklassige Starterfeld den Favoriten alles ab. Da waren die Vorjahressieger Dorin Frecautanu/Marina Sergeeva, bei dem für Moldawien startenden Paar waren die Anfeuerungsrufe am lautesten. Im Showtanz legte er einen feurigen Kampf um die Gunst der bildhübschen Tänzerin hin. Gänsehaut-Momente. Das Knistern war bis in die hintersten Reihen spürbar.

Doch Cocchi/Zagoruychenko legten noch eins drauf. Sie wusste ihre unendlich langen Beine perfekt in Szene zu setzen. Zuerst im grünen Minirock, im Semifinale in Orange und im Finale im eleganten Schwarz. Cocchi führte, bis es im Showtanz (sie diesmal im Glitzerkostüm) niemand mehr auf den Plätzen hielt.

Beide strahlten Harmonie und Vertrautheit aus, als seien sie schon 30 Jahre verheiratet. Dabei hatte Cocchi (40) erst vergangenen Juni seine Yulia (36) geheiratet. Wer kann’s ihm verdenken? Das Publikum und die Jury-Mitglieder waren sich einig: Ihre Bewegungen sind einzigartig schön, er ist ein fantastischer Tänzer. Weil es aber eben nicht leicht ist, in Innsbruck zu gewinnen, wollte bei der Siegerehrung die amerikanische Hymne anfangs nicht anspringen. Tina Turners Hit „Simply the Best“ passte aber irgendwie ohnedies besser ...