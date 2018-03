Schwimmer David Brandl hat am Sonntag beim Europacup-Event in Eilat in Israel im Open Water über 10 km den 14. Platz belegt. Der Oberösterreicher qualifizierte sich damit, früher als erwartet, für die EM im August in Glasgow. Erst am Freitag landete Brand über 5 km seinen ersten internationalen Sieg.

„Ich habe schon am Freitag gespürt, dass die Form stimmt. Dass über die 10 km alles aufgegangen ist und ich jetzt das EM-Limit habe, ist großartig und eine Bestätigung, dass ich diesen Weg gegangen bin,“ sagte Brandl, der mit dem starken Wind und den hohen Wellen lange zu kämpfen hatte. „Es war sehr schwer, die Orientierung zu finden, weil man teilweise nur wenige Meter weit gesehen hat und auch die Konkurrenten nicht immer im Blick hatte. Ich habe mich dann einfach auf meine Technik konzentriert, das ist aufgegangen.“ (APA)