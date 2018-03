Toronto – Bei der erst siebenten Pleite im 37. Saisonspiel im Air Canada Centre waren Jonas Valanciunas und Fred VanVleet mit je 16 Punkten die erfolgreichsten Scorer Torontos. Der litauische Center holte außerdem zehn Rebounds. Die Topstars der Raptors, Kyle Lowry und DeMar DeRozan, ließen mit nur je elf Zählern offensiv aus. Jakob Pöltl bekam 25:12 Minuten Spielzeit, die der Wiener zu fünf Punkten, starken neun Rebounds (zweitbester Wert bei Toronto), zwei Assists sowie drei blockierten Würfen nützte.

Mit einer 54:20-Bilanz sind die Kanadier weiterhin klare Nummer eins in der Eastern Conference. Verfolger Boston Celtics hält nach einem 104:93 auswärts über die Sacramento Kings bei 50:23-Siegen. In der Nacht auf Mittwoch empfangen die Raptors die Denver Nuggets, die wie die Clippers noch um einen Play-off-Platz in der Western Conference rittern.

LeBron James führte die Cleveland Cavaliers mit 37 Punkten zu einem 121:114 bei den Brooklyn Nets. NBA-Leader Houston Rockets kam zu einem ungefährdeten 118:99 gegen die Atlanta Hawks. Superstar James Harden markierte mit 18 Zählern, zehn Rebounds und 15 Assists ein Triple-Double. Der stark ersatzgeschwächte Titelverteidiger Golden State Warriors musste sich Utah Jazz vor eigenem Publikum 91:110 beugen. (APA)

NBA-Ergebnisse: Toronto Raptors (Jakob Pöltl mit fünf Punkten, neun Rebounds und drei blockierten Würfen in 25:12 Minuten) - Los Angeles Clippers 106:117, Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers 114:121, Milwaukee Bucks - San Antonio Spurs 106:103, Indiana Pacers - Miami Heat 113:107 n.V., Washington Wizards - New York Knicks 97:101, Sacramento Kings - Boston Celtics 93:104, Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers 105:108, Houston Rockets - Atlanta Hawks 118:99, Golden State Warriors - Utah Jazz 91:110.